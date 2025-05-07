Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

35 dakikalık zirvede ne konuşuldu? İşte görüşmenin perde arkası
MEB harekete geçti! Zorunlu lise eğitiminde büyük değişim yaşanacak

Liselerde yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı, masada 3 model var

Tekirdağ Kulüpler Satranç Şampiyonası Sonuçlandı

Tekirdağ Kulüpler Satranç Şampiyonası Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulüpler Satranç Şampiyonası Tekirdağ İl Birinciliği, Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 67 sporcu ve 5 kulübün katılımıyla gerçekleştirildi. YOM Satranç Akademisi, 2024-2025 Sezonu Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda Tekirdağ'ı temsil etme hakkı kazandı.

Kulüpler Satranç Şampiyonası Tekirdağ İl Birinciliği müsabakaları Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonunda Kulüpler Satranç Şampiyonası Tekirdağ İl Birinciliği 67 sporcu ve 5 kulübün katılımıyla gerçekleştirildi. Tekirdağ birincisi olan YOM Satranç Akademisi takımı 27 Temmuz - 3 Ağustos 2025 tarihlerinde Denizli ilinde yapılacak 2024-2025 Sezonu Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında Tekirdağ'ı temsil etme hakkı elde etti.

Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğamacı da Kulüpler Satranç Şampiyonasını yakından takip ederek başarılı sporculara ödüllerini takdim etti.

Çorlu Kaymakamı Murat Eren de yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, Denizli'de gerçekleşecek Türkiye Satranç Şampiyonasında Tekirdağ'ı temsil edecek takıma başarılar diledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Öyle bir kaleci alacaklar ki her maç olay çıkabilir

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Öyle bir kaleci alacaklar ki her maç olay çıkabilir
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.