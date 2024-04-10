Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü sebebiyle tören düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı. - TEKİRDAĞ