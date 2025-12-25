Haberler

Tekirdağ'da marketlere denetim

Güncelleme:
Tekirdağ İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, temel tüketim ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarını engellemek amacıyla marketler ve restoranlarda denetim yaptı. Denetimlerde fiyat uyumu, son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları detaylı olarak incelendi.

Tekirdağ genelinde İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince temel tüketim ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da eş zamanlı olarak yapılan kontrollerde, marketler, restoranlar ve gıda satışı yapan işletmeler mercek altına alındı. Denetimlerde özellikle yeni asgari ücret rakamı açıklanmadan önce fiyat artışına gidilip gidilmediği incelendi. Ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumu kontrol ederken, fiyat değişimlerinin hangi tarihlerde yapıldığını da kayıtlar üzerinden tek tek inceledi.

Yapılan kontrollerde yalnızca fiyatlar değil, ürünlerin son kullanma tarihleri ile hijyen şartları da detaylı şekilde değerlendirildi. Tüketicinin korunması ve piyasada adil ticaret ortamının sağlanması amacıyla sürdürülen denetimlerin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

