Tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli anlatıldı

Tekirdağ'da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve planlı bir yapıya kavuşturulması amacıyla düzenlenen Tarımsal Üretim Planlaması ve Desteklemeler Toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi.

Programda, son yıllarda etkisini giderek artıran iklim değişikliği, nüfus artışı, doğal afetler, göç hareketleri, gıda milliyetçiliği ve jeopolitik risklerin tarımsal üretim üzerindeki etkileri ele alındı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda tarımı daha planlı, programlı ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Yeni modelle birlikte üretimin yönlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve üreticinin desteklere daha etkin şekilde erişebilmesi amaçlanıyor.

Toplantıda ayrıca, tarımsal üretimin geleceği açısından stratejik öneme sahip konular üzerinde durulurken, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve beklentiler de masaya yatırıldı. Programın soru cevap bölümünde ise üreticiler merak ettikleri konuları doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu, yöneltilen sorular alanında uzman isimler tarafından ayrıntılı şekilde yanıtlandı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Toplantıya Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bağlı kurum ve kuruluşların yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda üretici katıldı. - TEKİRDAĞ