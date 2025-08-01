Tekirdağ'da Su Kesintisi Sonrası Fahiş Fiyat Denetimleri Başlatıldı

Tekirdağ genelinde yaşanan su kesintilerinin ardından içme suyu ve temel tüketim ürünlerinde bazı satıcıların fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı iddiaları üzerine Ticaret İl Müdürlüğü harekete geçti. Denetimlerde 42 ürün incelenirken, usulsüzlük tespit edilen firmalar hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da son günlerde yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşların temel ihtiyaçlara erişiminde aksaklıklar yaşanırken, bazı satıcıların içme suyu başta olmak üzere temel tüketim ürünlerinde haksız fiyat artışı yaptığına dair iddialar gündeme geldi. Tekirdağ Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü, bu şikayetleri ihbar kapsamında değerlendirerek denetim gerçekleştirdi. Süleymanpaşa ilçesinde yapılan denetimlerde, 16 ulusal zincir market ve su satışı yapan firmada toplam 42 ürün incelendi. Denetimlerde satış fiyatlarındaki değişimler, raf-kasa fiyat uyuşmazlıkları, stok durumu ve tedarik zinciri belgeleri kontrol edildi. Haksız fiyat artışı şüphesi bulunan ürünlere ilişkin tespitler kayıt altına alındı. Denetlenen firmalara son 3 aya ait alış faturaları ve satış bilgilerini 7 gün içinde Ticaret İl Müdürlüğü'ne sunmaları için süre verildi. Süre sonunda fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen firmalar hakkında idari işlem başlatılmak üzere dosyalar Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilecek.

Öte yandan, temmuz ayında il genelinde 241 firmada 4 bin 417 ürün denetlendi. Yılın ilk 6 ayında ise bin 134 firmada toplam 18 bin 966 ürün kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin aralıksız sürdüğü belirtilirken, vatandaşların şüpheli durumları ALO 175 Tüketici Danışma Hattı veya Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması üzerinden bildirebileceği hatırlatıldı. - TEKİRDAĞ