Tekirdağ'da Gardinal Üzümünde Hasat Başladı
Şarköy'ün Mürefte Mahallesi'nde meşhur Gardinal üzümünün hasadı başladı. Üreticiler, kuraklık nedeniyle verim ve kaliteli hasat konusunda sıkıntılar yaşadıklarını dile getiriyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde yetişen meşhur Gardinal üzümünde hasat başladı.

Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde üretimi yapılan ve aromasıyla dikkat çeken Gardinal üzümünün hasadı başladı. Hasada Mürefte Mahallesi Muhtarı Aykut Hayri Saraçoğlu da katıldı. Üretici Hasan Akgün, kuraklık nedeniyle verim ve kalite açısından sıkıntı yaşadıklarını belirterek "Kuraklık olduğu için sıkıntı çok fazla da memnun değiliz. Taneler irileşmiyor. Satışlar biraz durgun. Burada kilosunu perakende 100 liraya satıyoruz ama tüccarlar 50, 60 liraya almaya çalışıyor. Tüketicinin sofrasına kaça gider bilmiyoruz ama bizden de 60 liradan almaya çalışıyorlar o da tabii bizi kurtarmıyor. Sofralara giden fiyat ortalama 100-150'yi buluyor" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
