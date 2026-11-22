TEİAŞ, Adıyaman'daki yüksek gerilim hatlarında izolatörleri helikopterle yıkadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEİAŞ, yüksek gerilim enerji iletim hatlarında güvenli ve kesintisiz enerji iletimi için helikopterle 'İzolatör Yıkama Uçuşu' gerçekleştirdi. Adıyaman'daki direklerdeki izolatörler, enerjili hatlarda basınçlı suyla temizlenerek bakım, kesinti yaşanmadan sürdürülüyor.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından, yüksek gerilim enerji iletim hatlarında güvenli ve kesintisiz enerji iletimini sağlamak amacıyla helikopterle "İzolatör Yıkama Uçuşu" gerçekleştirildi.
Yüksek gerilim hatlarında izolatör yüzeylerinde zamanla biriken toz, tuz, is ve endüstriyel kirler, kaçak akımlara ve elektriksel ark oluşumuna neden olabiliyor. Bu durum, atlama arızaları ve enerji kesintisi riskini beraberinde getiriyor.
Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Adıyaman'daki birçok yüksek gerilim hattı direklerinde yer alan izolatörler helikopterden püskürtülen yüksek saflıkta basınçlı suyla temizleniyor. Enerjili hatlarda uygulanan bu yöntem sayesinde bakım çalışmaları, enerji iletiminde kesinti yaşanmadan sürdürülüyor.