TCG Amasra Gemisi İğneada'da Ziyarete Açıldı

TCG Amasra Gemisi İğneada'da Ziyarete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Amasra Gemisi, Kırklareli'nin İğneada beldesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaretçiler, askerlerden gemi hakkında bilgi alarak keyifli anlar yaşadı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Amasra Gemisi, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Amasra Gemisi, İğneada Balıkçı Barınağı Limanı'na geldi. Gemiyi gezmek isteyen vatandaşlar, iskelede kuyruk oluşturdu.

Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere, askerler eşlik etti. Görevli askerler, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi. Gemiyi ziyaret eden Elmaziye Gezer, ilk kez böyle bir gemi gördüğü ifade ederek mutlu olduğunu söyledi. Görevli askerlerin çok ilgilendiğini ifade eden Gezer, teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?' sorusuna Acun'dan bomba yanıt

Jhon Duran sorusuna Acun'dan bomba yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

Keçi çobanı tarafından keşfedildi! 7,7 milyon yıllık
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.