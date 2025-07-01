TCG Amasra Gemisi İğneada'da Ziyarete Açıldı

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Amasra Gemisi, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Amasra Gemisi, İğneada Balıkçı Barınağı Limanı'na geldi. Gemiyi gezmek isteyen vatandaşlar, iskelede kuyruk oluşturdu.

Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere, askerler eşlik etti. Görevli askerler, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi. Gemiyi ziyaret eden Elmaziye Gezer, ilk kez böyle bir gemi gördüğü ifade ederek mutlu olduğunu söyledi. Görevli askerlerin çok ilgilendiğini ifade eden Gezer, teşekkür etti. - KIRKLARELİ