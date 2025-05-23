Tavşanlı'da Fide Çeşitliliği ile Verimli Bir Sezon Bekleniyor

Tavşanlı'da fide çeşitliliği ile verimli sezon bekleniyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2025 yılı fide sezonunu açıldı.

Santral sokaktaki Eski Balık Pazarı alanında fide satışı yapan Kadir Şabahat, her yıl olduğu gibi bu sene de zengin bir çeşitlilikle hizmet verdiklerini belirtti. Sezonun hayırlı olması dileğinde bulunan Şabahat, "Çeşitli domates ve biber çeşitlerimizin yanı sıra ata tohumlarımız da var" dedi.

Açık tarla dikimlerinin ne zaman başlayacağına da değinen Kadir Şabahat, "Arkadaşlarımız Mayıs'ın 20'sinden itibaren normal açık tarla çiftçilerimiz dikimlere başladı. Bu süreç her sene Haziran'ın 20'sine kadar sürüyordu. Bu sene bahar biraz daha geç geldiği için süreç biraz daha uzadı. Bu nedenle Haziran sonuna kadar elimizde bütün ürünler mevcut olacak" şeklinde konuştu.