Tavşanlı'da Dünya Madenciler Günü Kutlandı

Dünya Madenciler Günü dolayısıyla, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Ömerler Yeraltı personeli tarafından bir etkinlik düzenlendi. Mehmet Ali Çelik vardiyasının katkılarıyla organize edilen program düğün salonunda gerçekleştirildi.

Madenciler, ülkemizin yer altındaki zenginliklerini çıkararak hem kendi geçimlerini sağlayan hem de ülke ekonomisine katkıda bulunan meslektaşlarıyla bir araya gelerek anlamlı bir günü kutladı. Düzenlenen organizasyonda, Ömerler yeraltı maden işçileri müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek yıl boyunca yaşadıkları yorgunluk ve stresi attı.

Etkinlikte sponsor firmaların desteğiyle çeşitli hediyeler çekilişle dağıtıldı. Ayrıca, yerel sanatçıların sahne aldığı gece, katılımcılar için unutulmaz anlara sahne oldu. Program, madencilerin toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Bu anlamlı günde bir araya gelen madenciler, dayanışma ve birlik mesajı vererek kutlamayı tamamladı. - KÜTAHYA