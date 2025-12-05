Haberler

TATSO Akademi ve Proje Danışmanlık Merkezi hizmete açıldı

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ile Bitlis Eren Üniversitesi işbirliğiyle kurulan TATSO Akademi ve Proje Danışmanlık Merkezi açılış töreni gerçekleştirildi. Merkez, bölgenin girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) işbirliği ile kurum bünyesinde hayata geçirdiği TATSO Akademi ve Proje Danışmanlık Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bölgenin ekonomik, sosyal ve girişimcilik ekosistemine katkı sunmak; girişimcilere eğitim, danışmanlık ve işbirliği platformu sağlamak ve bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan merkezin açılışına Bitlis Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, TATSO Başkanı Bilal Adabağ, il ve ilçe protokol üyeleri, oda başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, TATSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile çok sayıda oda üyesi katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan TATSO Akademi ve Proje Danışmanlık Merkezi Akademi Danışmanı Prof. Dr. Zeki Uçar, merkezin akademik vizyon ve misyonuna ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

TATSO Başkanı Bilal Adabağ ise merkezin kuruluş sürecinde emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, "TATSO Akademi ve Proje Danışmanlık Merkezi, bölgemiz için sadece bir eğitim alanı değil; aynı zamanda yeni fikirlerin filizleneceği, girişimcilerimizin nitelikli destek alacağı, işletmelerimizin ise dönüşüm ve gelişim fırsatlarına ulaşacağı bir merkez olacaktır. Bitlis Eren Üniversitemiz ile kurduğumuz bu güçlü işbirliği, bilgi ile tecrübeyi bir araya getirerek bölgemizin kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunacaktır. Oda olarak, üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olmayı sürdürürken, gençlerimizin ve girişimcilerimizin yenilikçi projelerine de rehberlik etmeye devam edeceğiz. Bu merkezin, Tatvan'ın ve Bitlis'in geleceğine değer katacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise iki kurum arasındaki işbirliğinin sağlayacağı katkılara dikkat çekerek, merkezin önemini vurguladı.

Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Bitlis Vali Yardımcısı Onur Aykaç da, konuşmalarında merkezin bölgesel kalkınma açısından taşıdığı değere dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve katılımcılar TATSO Akademi ve Proje Danışmanlık Merkezini gezerek yürütülecek faaliyetler hakkında bilgi aldı. Program, verilen kokteyl ile sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
