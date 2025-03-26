Tatvan'da Ramazan Bayramı Alışverişi Hız Kazandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde çarşı ve pazarlarda hareketlilik başladı.

Bayram alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar, çarşıya akın ederken esnaf da tezgahlarını bayrama özel ürünlerle süsledi. Özellikle bayram şekeri, çikolata ve kuru yemiş gibi ikramlıkların satıldığı tezgahlar yoğun ilgi görürken, giyim mağazalarında da bayramlık alışveriş telaşı yaşanıyor. Tatvan çarşısında kurulan seyyar tezgahlarda ise her bütçeye uygun bayramlık kıyafetler ve ayakkabılar satışa sunuluyor.

Esnaf, bayramın yaklaşmasıyla birlikte satışların arttığını belirterek, özellikle son günlerde yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Vatandaşlar ise bayramın coşkusunu alışveriş yaparak yaşamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Tatvan'daki çarşı ve pazar yerlerindeki bayram hareketliliğinin, bayramın arifesinde zirveye çıkması bekleniyor. - BİTLİS