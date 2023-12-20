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Tarsus Belediye Başkanı Esnaf Odalarını Ziyaret Etti

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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çeşitli esnaf odalarını ziyaret ederek, kentin sosyo-ekonomik kalkınması için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çeşitli esnaf odalarını ziyaret etti. Bozdoğan, odalardaki temsilcilerle yapılan görüşmelerde, kentin sosyo-ekonomik kalkınması için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Başkan Bozdoğan, Tarsus Kamyoncular ve TIR'cılar Kooperatifi, Tarsus Madeni Sanatkarlar Odası, Tarsus Otobüsçüler Kooperatifi (TOK), Tarsus Bakkallar Odası, Tarsus Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Tarsus Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Fotoğrafçılar Odası, Biriketçiler, Karocular, Büzcüler, Mozaikçiler ve Büz Borucuları Esnaf Odası, Tenekeciler ve İnşaat Malzemeleri İmalat ve Satıcıları Esnaf Odası, Tarsus Tuhafiyeciler ve Züccaciyeciler Odası ve Kunduracılar Odası'nı ziyaret ederek, odalar arası dayanışma ve iş birliği mesajları verdi.

Esnafın kentin ekonomisinde önemli rol oynadığını belirten Bozdoğan, "Esnaflarımız, her meslek dalı bizim için çok değerli, kıymetli. Bu kentte göreve geldiğimizden yapacağız dediğimiz her projemizi hayata geçirmek için çalıştık. 4 büyük projemiz olan 2. Ekmek Fabrikası, Kent Meydanı, Sağlık Yerleşkesi, 75. Yıl Kültür Merkezi de hayata geçince yüzde 94 başarı elde etmiş olacağız. Bu kent il olacak ve biz tam anlamıyla hak ettiklerimize kavuşacağız" dedi.

Ziyaretlere katılan oda başkanları, Başkan Bozdoğan'a teşekkür ederek, belediye ile iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Haluk Bozdoğan Tarsus Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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