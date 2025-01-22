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Tarım Sigortaları ile Üreticilerin Riskleri Azaltılıyor

Tarım Sigortaları ile Üreticilerin Riskleri Azaltılıyor
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Düzce'de, tarım sektörünü tehdit eden risklere karşı üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantılarda, devlet destekli tarım sigortalarının 2025 yılı uygulamaları ve yenilikleri paylaşıldı. Tarım Sigortaları, çiftçileri doğal afetlere karşı korumak için hayati öneme sahip.

Düzce Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, tarım sektörünü tehdit eden risklere karşı üreticilerin bilinçlendirilmesi için TARSİM 2025 yılı uygulamaları ve kapsama alınan yenilikler konulu bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Düzce il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen toplantılarda, devlet destekli tarım sigortalarının yeni uygulamaları hakkında bilgi verildi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, yaptığı konuşmada son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak don, dolu, sel, deprem, fırtına ve heyelan gibi doğal afetlerin sıklığının arttığını belirtti. Uzun, tarım sigortalarının, üreticilerin bu tür risklere karşı korunması için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Tarım sigortaları, üreticilerimizin doğal afetler nedeniyle uğrayabilecekleri zararların TARSİM aracılığıyla karşılanmasını sağlamaktadır. Çiftçilerimizin yaşayabileceği risklere karşı teminatlarını oluşturabilmeleri için sigorta poliçelerindeki son başvuru tarihlerini dikkatle takip etmeleri gerekmektedir."

TARSİM Sakarya Bölge Müdürü Erhan Karakuş ise, 2025 yılı devlet destekli tarım sigortaları uygulamaları ve yenilikler hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Karakuş, bitkisel ürün sigortaları, hayvan hayat sigortaları ve tarımsal yenilikler hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Çiftçiye destekler

Devlet destekli tarım sigortalarına getirilen yenilikler şu şekilde sıralandı: "Üretim planlamasına konu olan ürünlerde yüzde 10 prim indirimi sağlandı. Sözleşmeli üretimde yüzde 10-15 oranında prim indirimi getirildi. Su kısıtı olan ürünler için yüzde 10 ilave prim indirimi yapıldı. Devlet destek oranı 60'tan Yüzde 70'e çıkarıldı. Ayçiçeği (Yağlık) ürünü teminat kapsamına alındı ve köy bazlı verimler ortalama yüzde 16 artırıldı. Arpa, gelir koruma sigortası kapsamına alındı. Beşinci risk kategorisinde yer alan seralara fırtına teminatı eklendi. 20 ay ve üzeri dişi süt sığırlarının sigortasına gebelikte yavru kaybı teminatı eklendi. Devlet prim desteği oranı yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarıldı. Birinci derece Tarımsal Örgüt Belgesi'ne sahip kooperatiflere üye üreticiler için yüzde 5 oranında üyelik indirimi getirildi. İpek böceği, mantar ve geyik zararı, tarım sigortası kapsamına alındı. Bitkisel ürün sigortasında, dolu paket poliçelerinde yazılı primin yüzde 50-67'si devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu sayede çiftçiler, doğal afetlerin olumsuz etkilerinden korunurken mali yükleri hafifletilmektedir." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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