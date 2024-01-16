Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri'nden yüksek faizle gübre satışı eleştirildi

Eski CHP Edirne Milletvekili, ziraat mühendisi Okan Gaytancıoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin çiftçilere, yüksek faizle gübre sattığını söyledi. Gaytancıoğlu, "Özellikle Tarım Kredi Kooperatifleri'nde ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri'nde gübrelerde faizler çok yüksek. Çiftçinin cebinde parası olmadığı için peşim para alamıyor. Yüzde 48-50 faizlerle çiftçiye gübre satılıyor. Bu çok yüksek bir faiz oranı" dedi.

Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, bugün Edirne'de buğday ekili bir tarladan yaptığı açıklamada, üreticilerin tarlasına gübre atmaya başladığını anımsattı. Gaytancıoğlu, üreticinin cebinde parası olmadığı için Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri'nden yüksek faizle gübre almak zorunda olduğunu kaydetti. Üretici kuruluşlarının çiftçilere sıfır faizle gübre vermesi gerektiğini savundu.

"ÇİFTÇİMİZ ŞU ANDA GÜBREYİ NEREDEN ALIRIM TELAŞI İÇERİSİNDE"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Çiftçimiz üretmek istiyor. Üretiyor da ve harıl harıl da gübre kullanma telaşı içerisinde. Gübre kullanacak ki, toprakta verimlilik de artacak. Buğdaylar da yeşerecek, büyüyecek güneşle, yağmurla, hatta karla birlikte buluşacak ve soframıza ekmek olarak gelecek. Özellikle Tarım Kredi Kooperatiflerinde ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinde gübrelerde faizler çok yüksek. Çiftçinin cebinde parası olmadığı için peşim para alamıyor. Yüzde 48-50 faizlerle çiftçiye gübre satılıyor. Bu çok yüksek bir faiz oranı. Anladık Merkez Bankası faiz rakamlarını yükseltti ama çiftçiye eskiden süspansiyonlu krediler vardı. İndirimli krediler vardı. Bunları niye kullanmıyorlar? Maliyetler neden yükseliyor? İşte bunlardan dolayı yükseliyor. Türkiye kendi çiftçisini zaten desteklemiyor. Başka ülkelerden buğday ithalatı yapıyor. Bu seneki ithalat faturamız 11 milyon ton ve 4 milyar karşılığı. Yazıktır, günahtır. Çiftçimize destek verelim. Kullandığı girdilerde süspansiyonlu krediler kullansın. Sıfır faizli krediler verseler ne olacak? Bunun zararı bir yerden karşılanır. Sonuçta ekmek fiyatı ucuzlar. Bunu yapmaları gerekli. Bunu yapmadıkları için çiftçimiz şu anda gübreyi nereden alırım telaşı içerisinde."