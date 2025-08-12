Tarihi Uzun Çarşı'da Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Tarihi Uzun Çarşı'da yürütülen yenileme çalışmalarını inceledi. Asrın felaketinde zarar gören çarşının kültürel dokusunu koruyarak yeniden hayata döndürme hedefiyle çalışmalar sürüyor.

Asrın felaketinde zarar gören ve kentin kültürel ile ticari belleğinde önemli bir yere sahip olan Tarihi Uzun Çarşı'da tarihi dokunun korunarak yeniden ayağa kaldırılması hedefiyle çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Vali Masatlı, çalışmaları yerinde inceleyerek geçici olarak Prefabrik Çarşı 2. Etap'ta hizmet veren esnafla bir araya geldi. Taşınma sürecindeki esnafın iş yerlerinde de incelemelerde bulunan Masatlı, yeni çarşı alanını gezerek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
