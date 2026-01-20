Haberler

Talas'ta 381 yeni işyeri açıldı

Talas'ta ticari hayat hızla gelişiyor. 2025 yılında 381 yeni iş yeri ruhsat alarak faaliyete geçti. Açılan iş yerleri arasında hızlı yemek işletmeleri, bakkaliye, kuaför ve spor merkezleri bulunuyor. Gıda üretimi ve tüketiminin ön planda olduğu bu yeni işletmeler, ilçenin ekonomik gelişimini gösteriyor.

Talas'ta ticari hayat her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İlçede 2025 yılında 381 yeni iş yeri daha ruhsat alarak faaliyetlerine başladı.

Açılan iş yerleri arasında bakkaliye, hızlı yemek yenen işletmeler, şarküteri, kafeterya, emlak ofisi, kahvaltı salonu, kuaför, lokanta, sağlıklı yaşam ve spor merkezi, e-spor merkezi, kahvehane, çiğ köfte salonu, sıhhi ve gayrisıhhi müessese gibi 23 farklı kalem iş yeri yer alıyor. Bu iş yerleri arasında 47 adetle hızlı yemek yenen işletmeler en fazla açılan iş yeri olurken, bunu 44 adetle bakkaliye ve 38 adetle bay-bayan kuaför salonu takip etti.

Açılan iş yerlerinin büyük çoğunluğunun gıda üretimi ve tüketimine yönelik olması dikkat çekerken, kişisel bakıma yönelik işyerleri ile sağlıklı yaşam ve spor merkezi gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren işyerlerinin de bulunması Talas'ta her alanda gelişme kaydedildiğinin göstergesi oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

