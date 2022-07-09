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Taksim'de bayram yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Sümer Avcı - Yerel
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Taksim'de bayram yoğunluğuİSTANBUL Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar Taksim'e akın etti.

Taksim'de bayram yoğunluğu

İSTANBUL Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, havanın da güzel olmasıyla birlikte Taksim'e akın etti. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Adım atacak yer kalmazken, vatandaşlar gezerek hem havanın hem de bayramın keyfini çıkardı.

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Yerel

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