Taksici Celalettin Sarı, TOGG ile Müşteri Memnuniyetini Artırıyor

Taksici Celalettin Sarı, TOGG ile Müşteri Memnuniyetini Artırıyor
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde taksicilik yapan Celalettin Sarı, yerli üretim TOGG marka aracını kullanarak müşteri memnuniyetine odaklanıyor. 25 yıllık deneyimiyle, TOGG'un konforu ve güvenliği sayesinde olumlu geri dönüşler alıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde taksicilik yapan şahıs, yerli üretim TOGG marka aracıyla konforlu ve modern bir hizmet sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

Tavşanlı'da bir taksi durağına bağlı olarak çalışan Celalettin Sarı, TOGG marka taksisiyle ilçe sakinlerinin dikkatini çekiyor. Yaklaşık 25 yıldır ilçede taksicilik yapan Sarı, "Benim için öncelik müşteri memnuniyeti" ifadelerini kullandı. Müşterilerinin beklentilerini karşılamak ve onlara en iyi hizmeti sunmak adına TOGG'u tercih ettiğini belirten Sarı, aracının konforu, güvenliği ve teknolojik özellikleriyle müşterilerinden olumlu geri dönüşler aldığını dile getirdi.

Müşterileri ise yerli ve milli aracı taksi olarak ilçeye kazandıran Celalettin Sarı'ya teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Taksici Celalettin Sarı, yerli ve milli bir araç olan TOGG ile hizmet vermekten gurur duyduğunu da sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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