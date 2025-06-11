Suudi Prens’in Ultra Lüks Yatı Solandge Fethiye'de

Suudi Prens’in Ultra Lüks Yatı Solandge Fethiye'de
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Haftalık kira bedeli 1 milyon 150 bin Euro olan Suudi Arabistanlı Prens Mükrin Bin Abdülaziz'e ait ultra lüks yat Solandge, Fethiye İskelesi'ne demir attı. Yat, masaj odası, spa merkezi, yüzme havuzu ve VIP süitler gibi imkanlarla dikkat çekiyor.

Haftalık kira bedeli 1 milyon 150 bin Euro olan, Suudi Arabistanlı Prens Mükrin Bin Abdülaziz'e ait ultra lüks yat 'Solandge', Fethiye İskelesi'ne demir attı. Masaj odasından özel VIP süitlere kadar tüm konforların bulunduğu mega yata, Fethiye İskelesi'nden 140 ton akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne bu kez Malta bayraklı, 85 metre uzunluğundaki ultra lüks yat Solandge geldi. Suudi Arabistanlı Prens Mükrin Bin Abdülaziz'e ait olduğu öğrenilen mega yat, Fethiye İskelesi'ne demir atarken, yata 6 tırla İzmir Aliağa'dan getirilen 140 ton akaryakıt karadan ikmal edildi. Haftalık kira bedelinin 1 milyon 150 bin Euro olduğu belirtilen Solandge, sunduğu imkanlarla da dikkat çekiyor. Yatın içinde masaj odası, tam donanımlı bir spa merkezi, geniş bir yüzme havuzu, dans pisti, özel VIP süitler, 12 kişilik konaklama kapasitesine sahip lüks odalar ve tüm konfor bulunuyor. Fethiye İskelesi'ndeki mega yatta 29 mürettebatın bulunduğu öğrenilirken görevliler gün boyu yatta temizlik işlemlerini yaptı. Yatta Suudi Arabistanlı Prens Mükrin Bin Abdülaziz'in olup olmadığı öğrenilemezken yatın akaryakıt ikmalinin ardından Göcek koylarına hareket etmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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