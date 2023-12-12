Üye Girişi
Haberler

Süt Üreticileri Girdi Maliyetlerinden Şikayetçi

Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'ın Nazilli ilçesinde süt üreticiliği yapan Mustafa Biçer, artan girdi maliyetlerinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Biçer, maliyetlerin ikiye katlandığını ve verdikleri emeğin karşılığını alamadıklarını söyledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde süt üreticiliği yapan Mustafa Biçer, "Maliyete vurduğumuzda girdiği kapıdan çıkıyor. Kalırsa bize doğan hayvanı yaşatabilirsek sadece buzağısı kalıyor. Yonca da aynı şekilde, silajlık mısır da aynı şekilde. Bizim girdi mi maliyetlerimiz ikiye katladı. Her sabah saat 5'te sağım oluyor, saat 7'den sonra yemlenmesi ve diğer bakımları var. Saate vurduğunuzda burada 10 saatin üzerinde çalışma var ve biz bunun karşılığını alamıyoruz" dedi.

Nazilli'ye bağlı Hamzalı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan ve süt üretimi yapan Mehmet Ünal Biçer ve oğlu Mustafa Biçer, artan girdi maliyetlerinden şikayet etti. Mustafa Biçer, şunları söyledi:

"GİRDİ MALİYETLERİMİZ İKİYE KATLANDI"

"Bizlerin günlük 1000-1100 kilo arasında sütümüz oluyor. Burada bulunan hayvanların maliyeti günlük 12 bin lira civarında. Hemen hemen 65 tane sağılan hayvanımız var. Bir hayvan günlük 8 kilo yem yiyor; 2 kilo yonca, 2 kilo saman, 25 kilo silaj yiyor. Bugünkü fiyatları baz aldığımızda 65 tane ineğin bize maliyeti 12 bin lira civarında. Bin 100 kilo civarında da sütümüz oluyor. Şu andaki rakamlarla sütümüzü sattığımızda bu rakam toptan olarak 15 bin lira civarında oluyor, 3 bin lira gibi rakam kalıyor. Bunların içerisinde çiftliğin elektrik gideri yok, bakıcı parası yok, sağılmayan hayvanların masrafı yok, buzağı ve veteriner gider yok. Maliyete vurduğumuzda girdiği kapıdan çıkıyor. Kalırsa bize doğan hayvanı yaşatabilirsek sadece buzağısı kalıyor. Yonca da aynı şekilde, silajlık mısır da aynı şekilde. Bizim girdi mi maliyetlerimiz ikiye katladı. Her sabah saat 5'te sağım oluyor, saat 7'den sonra yemlenmesi ve diğer bakımları var. Saate vurduğunuzda burada 10 saatin üzerinde çalışma var ve biz bunun karşılığını alamıyoruz.

"VERDİĞİMİZ EMEĞİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ"

Burada şu anda 10 milyonluk yatırım var. Bugünkü koşullarda yüzde 40'tan faize koysak hiçbir şey yapmadan yaşar gideriz. Süt raftaki fiyat gibi değil bizde. Satış fiyatı şu anda 13,50- 13,70 lira civarında. Bu fiyatlarda yeni oldu denildi. Bundan kısa bir dönem önce 10 lira ile 11 lira arasında süt satıyorduk. Et maliyetleri de ortada. Kasaba her gün zam geliyor. Duyuyoruz görüyoruz fakat biz kestirdiğimiz zaman karkas alım fiyatları belli. Ondan da memnun değiliz. Dana yetiştirip satsan da onun da karı yok. Süt yetiştirip satsanız da aynı karı yok. Hayvanların yiyeceğinin yarısını tarlamızdan karşılıyoruz. Yarısını da dışarıdan alıyoruz. Bizim yaklaşık olarak 100 dönüme yakın işlediğimiz arazi var. Hayvancılığın yanında narenciye üretimi de yapıyoruz. Bu sene portakal fiyatlarını da umduğumuzu bulamadık. Geçen sene ağacın başında 2 liraya 3 liraya satılırken, bu sene de aynı hatta daha düşük fiyatlara gidiyor. Geçen seneye göre mazot uçtu. İki katını geçti, gübre desek aynı fakat sattığımız ürün para etmiyor. Ben üniversite mezunuyum, baba mesleğini yapmayı tercih ettim. Kurulu düzeni bozmayalım diyoruz. Babam işletmeyi bana devretti. Bayrağı aldım götürebildiğim kadar götürmeye çalışıyorum ama zor bu iş. Biz bu işten memnun değiliz. Çektiğimiz, verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyoruz."

Mehmet Biçer ise "Hayvanların altını sıyırıyoruz. Çukura, havuza koyuyoruz. Biz bu tesisi kurarken Gıda ve Tarım Bakanlığı o zaman için şart koşmuştu. Bunun amacı şuydu; nitrat ve nitratın içme suyuna karışmamasıydı. Bunu yaptırdık bunu da buradan gübreyi biyogazcılar bunları tankerlerle çekiyorlar, ocaklarına götürüyorlar. Posasını ayırıyorlar gazını nerede kullandıklarını bilmiyoruz. Aydın Kuyucak'ta Çobanisa'da Mahallesi'nde bir havuz yapmışlar. Orada toparlıyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Mustafa Biçer Nazilli Aydın Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title