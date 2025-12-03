Haberler

Suriyelilerin gönüllü dönüşleri sürüyor

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geri dönüş yapan Suriyeli sığınmacılar, Türkiye'de yaşadıkları süreçteki misafirperverlik için teşekkür etti. Sığınmacıların gönüllü dönüşleri devam ediyor.

Suriyeli sığınmacılar, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemlerini tamamlayarak ülkelerine dönerken Türkiye'ye verdikleri destek ve misafirperverlik için teşekkür ediyor.

Suriye'de Esad rejiminin geçtiğimiz yıl 8 Aralık'ta sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri artarak devam ediyor. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalarla ülkelerine geçişleri sürüyor.

"Türkiye bizi misafir etti, teşekkür ederiz"

11 yıldır Türkiye'de yaşayan ve Manisa'dan dönüş için Kilis'e gelen Ata Şeyh, "11 seneden beri Türkiye'deyim. Çok şükür iyi geçti. Son zamanlarda aileme bakmak zorunda olduğum için zorlandım. Okumadım, çalıştım; özel fabrikalarda, inşaatlarda, dekorasyon işlerinde çalıştım. Türkiye'de yaşadığımız için, bizi misafir ettiği için teşekkür ederiz" dedi.

"Türk arkadaşlar çok güzel, hiç sorun yaşamadım"

12 yıldır Türkiye'de yaşayan Gaziantep'ten gelen Hashem Ninno "12 yıldır buradayım. Türk arkadaşlar çok güzel, çok memnunum. Bakkal işinde çalıştım. Türkiye çok güzel, hiç sorun yaşamadım" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
