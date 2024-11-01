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Sungurlu'da Dubai Çikolatası Çılgınlığı

Sungurlu'da Dubai Çikolatası Çılgınlığı
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Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Dubai çikolatasına olan ilgi her geçen gün artıyor. Market ve pastanelerde hemen tükenen çikolatalar, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Gençler arasında hızla yayılan bu trend, yerel işletmeleri memnun ediyor.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde son günlerde Dubai çikolatasına olan yoğun ilgi dikkat çekiyor. Market ve pastanelerde bu çikolatalar, raflara konduğu anda tükeniyor. Egzotik lezzeti ve farklı aroma seçenekleriyle Sungurlu'da adeta çikolata çılgınlığı yaşanıyor.

Özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören Dubai çikolatası hem tadı hem de gösterişli ambalajlarıyla kısa sürede popüler hale geldi. Gençler arasında hızla yayılan bu trend, çikolataya olan talebi artırırken, işletmeleri de yeni siparişler vermeye yönlendirdi. Bazı işletmeler, talebe yetişmekte zorlandıklarını belirterek yeni stokların en kısa sürede geleceğini duyurdu.

Dubai çikolatasının Sungurlu'da gördüğü yoğun ilgi, yerel işletmelerin de yüzünü güldürüyor. Market ve pastane sahipleri, çikolatanın Sungurlu'da kısa sürede bu kadar popüler hale gelmesinden memnun olduklarını belirterek, bölgedeki çikolata kültürünün geliştiğini ifade ettiler. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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