Sümela Manastırı'nda İlk Wingsuit Uçuşu Gerçekleşti

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden olan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki tarihi Sümela Manastırı ilk kez bir yarasa uçuşuna sahne oldu.

Uzungöl'ün ardından Sümela'da ilk kez düzenlenen wingsuit uçuşları, gökyüzünde nefes kesen anlara sahne oldu. Karadeniz'in yemyeşil dağları arasında yaklaşık 250 kilometre hızla süzülen İrlandalı wingsuit pilotu Michael Morann Altındere Vadisi'nde yarasa uçuşu gerçekleştirdi. Öncesinde yamaç paraşütünden atlayarak uçuşunu gerçekleştiren Morann, o anları kamera ile kayda aldı. Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi'ni baştan sona geçen Morann, daha sonra paraşütünü açarak inişini gerçekleştirdi.

Öte yandan Wingsuit uçuşlarından sporcular yamaç paraşütünden atlayış sırasında, kol ve bacak aralarında içi havayla şişirilmiş ve hava geçirmeyen kısımların bulunduğu, düşüşü yavaşlatan bir kıyafet giyiyor. Sporcular yere iniş esnasında ise paraşüt kullanıyor. - TRABZON