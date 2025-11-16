Haberler

Şuhut'ta Semt Pazarının Dua ile Açılış Geleneği Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her hafta Cumartesi günü düzenlenen semt pazarının açılışı dua ile yapılıyor. Bu gelenek, birlik, bereket ve huzur sembolü olarak esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük bir katılımla destekleniyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hafta sonu kurulan semt pazarının dua ile açılma geleneği devam ediyor.

Şuhut ilçesinde uzun yıllardır sürdürülen Cumartesi Pazar Duası geleneği, her hafta olduğu gibi bu hafta da yapıldı. İlçede birlik, bereket ve huzurun simgesi haline gelen dua vatandaşların ve esnafın yoğun katılımıyla yapıldı. Her pazar açılışında yapılan dua ile esnafa helal ve bereketli kazanç, halkın sağlık, huzur ve güvenliği, ile ilçenin bolluk ve refahı için niyazda bulunuluyor.

Şuhut'ta pazar duası geleneğinin mimarı olarak bilinen merhum Abdullah Şenbabaoğlu, yıllar önce bu uygulamayı başlatarak ilçede örnek bir sosyal dayanışma kültürünün oluşmasına vesile olmuştu. Bugün hala sürdürülen bu anlamlı gelenek, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İstanbul'un göbeğinde bıçaklanan genç: En yanlış insanı vurdular
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Michelin Rehberi, Dördüncü Destinasyon Olarak Kapadokya'yı Seçkisine Ekledi

Michelin, Dördüncü Destinasyon Olarak Kapadokya'yı Seçkisine Ekledi
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Bilimsel Araştırma: Sirke Tüketimi Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor

Sirke, Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor
Uzman Uyarısı: Yeşillenen, Filizlenen ve Lekeli Patatesler Sağlık Riski Taşıyor

Yeşillenen, Filizlenen ve Lekeli Patatesler Sağlık Riski Taşıyor
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.