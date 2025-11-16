Şuhut'ta Semt Pazarının Dua ile Açılış Geleneği Devam Ediyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hafta sonu kurulan semt pazarının dua ile açılma geleneği devam ediyor.

Şuhut ilçesinde uzun yıllardır sürdürülen Cumartesi Pazar Duası geleneği, her hafta olduğu gibi bu hafta da yapıldı. İlçede birlik, bereket ve huzurun simgesi haline gelen dua vatandaşların ve esnafın yoğun katılımıyla yapıldı. Her pazar açılışında yapılan dua ile esnafa helal ve bereketli kazanç, halkın sağlık, huzur ve güvenliği, ile ilçenin bolluk ve refahı için niyazda bulunuluyor.

Şuhut'ta pazar duası geleneğinin mimarı olarak bilinen merhum Abdullah Şenbabaoğlu, yıllar önce bu uygulamayı başlatarak ilçede örnek bir sosyal dayanışma kültürünün oluşmasına vesile olmuştu. Bugün hala sürdürülen bu anlamlı gelenek, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor. - AFYONKARAHİSAR