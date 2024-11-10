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Şuhut'ta Asker Adayları İçin Eğlence Düzenlendi

Şuhut'ta Asker Adayları İçin Eğlence Düzenlendi
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 2005/1 tertip askere gidecek asker adayları için köy muhtarlığı öncülüğünde bir eğlence etkinliği gerçekleştirildi. Ailelerin ve köy sakinlerinin katılımıyla yapılan organizasyonda asker adaylarına kına yakıldı ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2005/1 tertip olarak askere gidecek asker adayları için Mahmut Köyü Muhtarlığı öncülüğünde aile ve köy sakinlerinin de desteğiyle eğlence düzenlendi.

Mahmut Köy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen asker eğlencesine Mahmut Köyü Muhtarı Mehmet Kuzu, asker adaylarının aileleri, köy sakinleri ve çok sayıda asker adayı katıldı. Eğlencede, omuzlarına ay yıldızlı şal takan asker adaylarına anneleri tarafından kına yakıldı. Kına merasimi esnasında bir taraftan gençler halay çekip eğlenirken aileler ise duygulu anlar yaşadı. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen gençler, vatani görevlerini yerine getirmeden önce moral buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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