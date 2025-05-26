Şuhut Canlı Hayvan Pazarında Kurbanlıklar Görücüye Çıktı

Şuhut Canlı Hayvan Pazarında Kurbanlıklar Görücüye Çıktı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki canlı hayvan pazarında, küçükbaş kurbanlıkların fiyatları 11 bin ile 14 bin TL arasında değişiyor. Pazardaki hareketlilik arttı, üreticiler ve alıcılar arasında pazarlıklar yoğun şekilde devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan ve bölgenin en büyük küçükbaş hayvan pazarlarından birisi olan Şuhut Canlı Hayvan Pazarında küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıkarken, kurbanlıkların bu yıl kilolarına göre 11 bin ile 14 bin TL arasında satıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar'ın en büyük hayvan pazarlarından birinin olduğu Şuhut ilçesinde küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıkarken bayrama sayılı günler kala pazarda hareketlilik arttı. Hayli kızgın pazarlıkların yaşandığı pazarda üreticiler kurbanlıklarını istedikleri fiyattan müşteriler ise uygun fiyattan almak için ter döktü. Pazarda çözülemeyen pazarlıkları ise araya giren diğer üreticiler çözmeye çalıştı. Küçükbaş kurbanlıkların kilolarına göre 11 bin ile 14 bin TL arasında değişen fiyatlar ile alıcı bulduğu belirtildi. Pazarın Arefe Günü'ne kadar açık olacağı belirtilirken, bazı üreticiler ise hayvan sevkleri konusunda kuralların esnetilmesi talebinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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