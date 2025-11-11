Haberler

SUBÜ Öğrencileri 47'nci İstanbul Maratonu'nda Gönüllü Görev Aldı

SUBÜ Öğrencileri 47'nci İstanbul Maratonu'nda Gönüllü Görev Aldı
Güncelleme:
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Etkinlik Gönüllüleri Topluluğu, 47'nci İstanbul Maratonu'nda gönüllü olarak görev alarak uluslararası bir organizasyonda deneyim kazandı.

SUBÜ Spor Etkinlik Gönüllüleri Topluluğu üyesi öğrenciler, 47'nci İstanbul Maratonu'nda gönüllü olarak görev aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Etkinlik Gönüllüleri Topluluğu, 'Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton' unvanına sahip 47'nci İstanbul Maratonu'nda gönüllü olarak görev aldı. Öğrenciler, topluluk akademik danışmanı Dr. Öğretim Üyesi İlayda Gülseren Demir eşliğinde maratonun en hareketli bölümlerinden biri olan 'Start Cheer Zone' alanında görev yaptı. Koşuculara müzik ve ritimle eşlik ederek motivasyon sağlayan öğrenciler, bu deneyim sayesinde uluslararası ölçekte gerçekleştirilen bir organizasyonun parçası olarak hem gönüllülük bilincini hem de etkinlik yönetimi ve koordinasyon becerilerini geliştirme fırsatı buldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
