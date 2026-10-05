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SUBÜ öğrenci toplulukları yeni dönem etkinliklerini çevrimiçi toplantıda belirledi

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SUBÜ öğrenci toplulukları yeni dönem etkinliklerini çevrimiçi toplantıda belirledi
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SUBÜ öğrenci toplulukları temsilcileri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda çevrimiçi toplantıda yeni akademik dönemin faaliyetlerini planladı. Toplantıda 2026-2027 Güz Yarıyılı etkinlikleri ve ÜNİDES 7'nci dönem hazırlıkları ele alındı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrenci toplulukları temsilcileri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen çevrimiçi toplantıda bir araya gelerek yeni akademik dönemin faaliyetlerini planladı.

Toplantıda, 2026-2027 Akademik Yılı Güz Yarıyılı'na yönelik planlamalar ile dönem içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler ele alındı. Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Yıldırım tarafından yapılan bilgilendirme sunumunun ardından öğrenci topluluklarının güz yarıyılı için belirlediği hedefler, projeler ve beklentiler değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 7'nci dönem hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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