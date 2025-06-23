SUBÜ'de Öğrenciler İçin Masa Tenisi ve Satranç Turnuvaları Düzenlendi

SUBÜ'de Öğrenciler İçin Masa Tenisi ve Satranç Turnuvaları Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi, öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımını teşvik etmek amacıyla masa tenisi ve satranç turnuvaları düzenledi. Rekabet dolu maçlarda öğrenciler yeteneklerini sergiledi, dereceye girenler ödüllendirildi.

SUBÜ Turizm Fakültesi tarafından sosyal etkinlikler çerçevesinde öğrencilere yönelik masa tenisi ve satranç turnuvaları düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından öğrencilerin ders dışı sosyal etkinliklere katılımını teşvik etmek, sosyal etkileşimi arttırmak ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla masa tenisi ve satranç turnuvaları düzenlendi. Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen masa tenisi turnuvasında öğrenciler, rekabet dolu maçlarla yeteneklerini sergiledi. Satranç turnuvası ise Sapanca Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler stratejik düşünme yeteneklerini ortaya koyarak mücadele etti. Her iki turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödül takdim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu

Narin Güran'ın tutuklu ağabeyinden yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı

Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçtı
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.