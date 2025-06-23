SUBÜ'de Öğrenciler İçin Masa Tenisi ve Satranç Turnuvaları Düzenlendi

SUBÜ Turizm Fakültesi tarafından sosyal etkinlikler çerçevesinde öğrencilere yönelik masa tenisi ve satranç turnuvaları düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından öğrencilerin ders dışı sosyal etkinliklere katılımını teşvik etmek, sosyal etkileşimi arttırmak ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla masa tenisi ve satranç turnuvaları düzenlendi. Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen masa tenisi turnuvasında öğrenciler, rekabet dolu maçlarla yeteneklerini sergiledi. Satranç turnuvası ise Sapanca Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler stratejik düşünme yeteneklerini ortaya koyarak mücadele etti. Her iki turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödül takdim edildi. - SAKARYA