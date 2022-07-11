Srebrenitsa Buca'da unutulmadı

İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından biri olarak kabul edilen ve 8 bin 372 Boşnak'ın katledildiği Srebrenitsa Soykırımı Buca'da unutulmadı. Srebrenitsa Anıtı önünde gerçekleştirilen anmada konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Son nefesimize kadar 8 bin 372 canın sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

27 yıl önce Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırpların gerçekleştirdiği ve çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden 8 bin 372 Boşnak'ın acımasızca öldürüldüğü, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük katliam kabul edilen soykırım Buca'da lanetlendi. Törene Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu yöneticileri ve yurttaşlar katıldı. Bosna Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Buca Belediyesi Tiyatro Topluluğu "Mavi Kelebeklerin Başkenti Oratoryo Gösterisi" gerçekleştirildi.

"Tarihin kara lekesi, insanlığın en derin yarası"

Anmada katılımcılara seslenen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 11 Temmuz 1995'te gerçekleştirilen katliamın acılarının bugün hala sürdüğünü vurguladı. Aradan geçen 27 yıla rağmen bugün hala akıbetleri bilinmeyen, mezarları meçhul, bir mezar taşı dahi olmayan kayıplar olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, "Sırp güçleri katlettikleri sivillerin kimlikleri tespit edilemesin diye cesetleri parçaladı ve sayısı 64'ü bulan toplu mezarlara gömdü. Hepimizin, bütün dünyanın gözyaşlarıyla izlediği bir dönemdi. 8 bin 372 masum insanın hunharca öldürüldüğü bu soykırım, tarihin kara lekesi, insanlığın en derin yarasıdır" dedi.

"İnsanlık onuru çok ağır bir darbe almıştır"

Srebrenitsa'da insanlık onurunun, "güvenli bölge" ve "uluslararası barış gücü" tanımının çok ağır bir darbe aldığını vurgulayan Kılıç, "Yaşanan katliamın kanı ise hala Avrupalı devletlerin elindedir. İnsanın insan olmaktan utandığı böylesi acı olayların dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmaması, bu soykırımların tekrar etmemesi için Srebrenitsa'yı hafızalarımızdan çıkarmayacak, silinmesine izin vermeyeceğiz. Unutmuyoruz, unutturmayacağız! Son nefesimize kadar 8 bin 372 canın sesi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından anıt önüne kırmızı karanfil bırakılarak tören sonlandırıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel