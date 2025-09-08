Sporla Güçlenen Aile Bağları Projesi Gölpazarı'nda Gerçekleşti

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Sporla Güçlenen Aile Bağları" projesi kapsamında aileler ve çocuklarla bir araya geldi.

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi ardından Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sporla Güçlenen Aile Bağları" projesi kapsamında aileler ve çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte çeşitli spor aktivitelerine katılarak hem eğlenceli anlar yaşadı hem de aile bağlarını güçlendirdi. Kaymakam Kılıç, etkinlik sırasında ailelerin sevgi dolu birlikteliğine ve çocukların heyecanına tanıklık etti.

Kaymakam Kılıç, "Aile; sevgiyi, dayanışmayı ve paylaşmayı öğreten en güçlü okuldur. Çocuklarımız ise bu okulun en kıymetli öğrencileri İşte bu nedenle ailelerimizin yanında olmak, onların mutluluğunu paylaşmak ve çocuklarımızın gülüşlerine tanıklık etmek bizler için en önemli değerlerden biridir" dedi. - BİLECİK