SP Genel Başkanı Arıkan: "Bu sezon küme düşme kaldırılmalı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, şike iddialarının gölgesinde kalan bu sezon liglerin adil tescil edilemeyeceğini belirterek, küme düşmenin kaldırılmasını ve adalet temelinde yeniden tescil edilmesini talep etti.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, birçok kulüp başkanı ve futbolcunun adının şike iddialarına karıştığını ve liglerin adil şekilde tescil edilmesinin mümkün olmadığını söyleyerek, "Bu sezon küme düşme kaldırılmalı" dedi.

SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Temiz futbol, adil yönetim! Bu sezon, birçok kulüp başkanı ve futbolcunun adının karıştığı şike iddialarının gölgesinde geçen liglerin, adil şekilde tescil edilmesi mümkün degildir. Aynı şirket tarafından yönetilen iki kulübün bulunduğu, kulüp başkanlarının şike soruşturmalarıyla anıldığı bir ortamda 'sportif rekabetten' söz edilemez. UEFA ve TFF mevzuatlarına açıkça aykırı olan bu tablo görmezden gelinmemelidir. Başta Kayserispor'umuz olmak üzere; alt ligler dahil bu sezon küme düşme kaldırılmalı, ligler adalet temelinde yeniden tescil edilmelidir." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
