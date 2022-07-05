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Son dakika haberleri | Tunceli Valiliği'nden Orman Yangını Uyarısı

ANKA - Yerel
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Son dakika haberleri | Tunceli Valiliği'nden Orman Yangını Uyarısı

Son dakika haberlerine göre Tunceli Valiliği, “Hafta boyunca artacak olan sıcaklıkların orman ve örtü yangınlarına sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, ormanlık alanlardan uzak durmaları önem arz etmektedir” uyarısını yaptı.

HÜSNİYE KARAKOYUN

Tunceli Valiliği, "Hafta boyunca artacak olan sıcaklıkların orman ve örtü yangınlarına sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, ormanlık alanlardan uzak durmaları önem arz etmektedir" uyarısını yaptı.

Tunceli Valiliği, artan hava sıcaklığından dolayı orman yangınlarına ilişkin vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından bugün şu açıklama yapıldı:

"Hafta boyunca artacak olan sıcaklıkların orman ve örtü yangınlarına sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, ormanlık alanlardan uzak durmaları önem arz etmektedir. Lütfen Kurallara Uyalım. Ateşli piknik yapmayalım, araçtan sigara atmayalım, cam vb. artıkları doğaya bırakmayalım."

ANKA / Yerel

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