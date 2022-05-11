Çukurova'da Şehitler Dualarla Anıldı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, anneler günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte şehit anneleri ve şehit eşleriyle bir araya geldi. Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya ve Çukurova Emniyet Müdürü Özlem Şeker'in de katıldığı etkinlikte şehitler için Kuran okundu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, anneler günü dolayısıyla şehit anneleri ve şehit eşleriyle bir araya geldi. Etkinliğe Çukurova Kaymamanı Mustafa Kaya ve Çukurova Emniyet Müdürü Özlem Şeker de katıldı. Hayatını vatan için feda eden şehitler Çukurova Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte dualarla anıldı.

"ŞİMDİYE KADAR ŞEHİT AİLELERİNİN YANINDA OLDUK VE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şehitler için Kuran okunmasının ardından söz alan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tüm annelerin anneler gününü kutladı ve ellerinden öptüğünü belirtti. "Bir gün değil bizim için her gün anneler günü" ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin şöyle konuştu:

"Sizler izim için çok önemli ve değerlisiniz. Siz evlatlarınızı bu cennet vatan için şehit verdiniz. Tüm şehitlerimizin yeri cennettir ama bir sözü de hatırlatmak istiyorum; cennet anaların ayakları altındadır. Bizler sizlerin her zaman emrinde olacağız. Şimdiye kadar şehit ailelerinin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bizleri bu özel günde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum."

Etkinlikte Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Emine Bilgen, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e şehit ailelerine yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verdi.