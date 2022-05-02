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Son dakika! Battaniye fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Köksal Kılınç - Yerel
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Son dakika haberine göre Battaniye fabrikasında yangın Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor Uşak'ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor.

UŞAK (İHA) - Battaniye fabrikasında yangın

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

UŞAK - Uşak'ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre; Uşak'ta Sivaslı - Uşak yolu üzerinde battaniye üretimi fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Yerel

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