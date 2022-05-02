Son dakika! Battaniye fabrikasında yangın
İhlas Haber Ajansı - Köksal Kılınç - Yerel
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Son dakika haberine göre Battaniye fabrikasında yangın Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor Uşak'ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor.
UŞAK (İHA) - Battaniye fabrikasında yangın
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor
UŞAK - Uşak'ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre; Uşak'ta Sivaslı - Uşak yolu üzerinde battaniye üretimi fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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