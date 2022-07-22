Son dakika haber... Başakşehir'de İBB yönetiminden tepki çeken otopark kararı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Başakşehir'de İBB yönetiminden tepki çeken otopark kararı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Başakşehir'de İBB yönetiminden tepki çeken otopark kararı

Bir son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK'ın, Başakşehir Millet Bahçesi ve Başakşehir Kent Meydanı'na gelen vatandaşların kullanması için hizmete açması gereken bin 46 araç kapasiteli kapalı otoparkı özel bir araç firmasına kiralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK'ın, Başakşehir Millet Bahçesi ve Başakşehir Kent Meydanı'na gelen vatandaşların kullanması için hizmete açması gereken bin 46 araç kapasiteli kapalı otoparkı özel bir araç firmasına kiralandı.

İstanbul'un en gözde mekanlarının başında gelen Başakşehir Millet Bahçesi ve Başakşehir kent Meydanı'nda oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı 3 katlı kapalı otopark inşa edildi. Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İBB yönetiminin, Emlak Konut GYO A.Ş. ile önceki dönem İBB yönetiminin imzaladığı protokolü iptal ederek, otopark alanını özel bir firmaya kiraladığı ortaya çıktı.

İSPARK zarar etti

Otoparkı aylardır kapalı tutup işletmeyerek kamu iştirak kuruluşu İSPARK'ın zarar etmesine neden olduğu iddia edilen İBB yönetimi, Başakşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının yanı başındaki otoparkı işletme konusundaki taleplerini de dikkate almadığı öne sürüldü. Firma otoparkı araç teslim noktası haline getirerek kullanmaya başladı.

Bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu

Başakşehir Millet Bahçesi ve Başakşehir Kent Meydanı'na gelen vatandaşların otopark sorununa çözüm üretemeyen İBB yönetimi, bölgede trafiğe de davetiye çıkardı. Yaşanan olay karşısında vatandaşlar da İBB yönetiminin bu tutumu karşısında şikayetçi olduklarını belirtti. Tüm taleplere ve şikayetlere rağmen bin 46 araç kapasiteli otopark özel bir firmaya kiralandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başakşehir İstanbul Tragger Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title