Soma Termik Santrali'nde Ücretsiz İzne Çıkarılan 87 İşçi Eylemlerine Devam Ediyor

Osman Bekar

(MANİSA) - Soma Termik Santrali'nde ücretsiz izne çıkarılan 87 işçi direniş çadırı kurdu. TES-İŞ Şube Başkanı Mustafa Girginler, " Ankara'dan olumlu yanıt alamazsak esnaf kepenk kapatacak, kamyonlar yola inecek" dedi.

Soma ekonomisinin can damarı olan ve Torku Anadolu Birlik Holding bünyesinde faaliyet gösteren Soma Termik Santrali'nde, şirketin üretimi kademeli olarak durdurma kararı almasının ardından başlayan belirsizlik süreci eyleme dönüştü. 17 Şubat'ta Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan bildirimle resmileşen süreçte, ilk etapta 87 işçi ücretsiz izne gönderildi.

Karara tepki gösteren işçiler, santral önüne kurdukları direniş çadırında nöbete başladı. Bölgedeki yoğun yağışa rağmen Soma halkı, esnaf ve STK temsilcileri işçileri yalnız bırakmadı.

TES-İŞ Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, yaptığı açıklamada, "Yağmur çamur demeden mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bu iş nereye kadar giderse gitsin, biz bu işin peşini bırakmayacağız.

Ben Ankara'ya gidiyorum. Pazartesi günü önemli görüşmelerimiz var. Özellikle salı ve çarşamba günü Meclis'teyiz. Eğer Meclis'ten bu konularla alakalı net, olumlu bir cevap almazsak, Soma'ya döndüğümüzde tüm Soma halkımız ve esnafımızla birlikte kepenk kapatıp, kamyonlarımızla ve otobüslerimizle sokağa ineceğiz. Bundan sonra ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

Bizler burada ekmeğimizin peşindeyiz. Buradan bir kez daha yetkililere sesleniyorum: Aldıkları karardan derhal vazgeçsinler ve bu işin adını bir an önce koysunlar. Torku, Soma'ya bu bedeli ödetemez. Ödetemeyecekler."

Kaynak: ANKA