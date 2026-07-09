Soma'da Işıklar Maden Ocağı'nda Faaliyetler Durdu: 1361 İşçi İçin Yeni Süreç Başlıyor

Haber: Osman Bekar

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde yaklaşık iki yıldır devam eden belirsizlik, 9 Temmuz itibarıyla yeni bir sürece girdi. Yeni Anadolu Madencilik'in Türkiye Kömür İşletmeleri ile yaptığı rödövans sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Işıklar Maden Ocağı'ndaki faaliyetler resmen durdu. 1361 maden işçisi, yeni işletmecinin başlatacağı işe alım sürecini bekliyor.

Maden Ocağı'nda mesainin sona ermesiyle duygu dolu anlar yaşandı. Aynı galerilerde yıllarca birlikte çalışan madenciler birbirleriyle helalleşirken, birçok işçi çalışma arkadaşlarına sarılarak veda etti. İşçilerin gözü, maden sahasını devralacak Kartallı Kömür İşletmeleri'nin başlatacağı yeni sürece çevrildi.

İşçilerle son kez bir araya gelen Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 1 No'lu Şube Başkanı Rıza Sal, bugüne kadar verilen mücadelenin kolay olmadığını belirterek, artık geçmişi konuşmanın değil, geleceği birlikte inşa etmenin zamanı olduğunu söyledi. "Masanın sonuna geldik. Bugün bu işletmedeki son günümüz. Keşke bu firma devam edebilseydi, yatırımlar yapılabilseydi ama olmadı" diyen Sal, yaşanan sürecin hiçbir zaman yalnızca tazminat meselesi olmadığını belirtti.

"MÜCADELEMİZ İŞÇİNİN İŞSİZ KALMAMASI İÇİNDİ"

Yaklaşık iki yıldır sendika olarak Ankara'dan Soma'ya kadar yoğun görüşmeler yürüttüklerini ifade eden Sal, en büyük hedeflerinin madencilerin yeniden aynı sahada çalışmasını sağlamak olduğunu söyledi.

RIza Sal, "Biz başından beri tek bir şey söyledik; buradaki insanların işi devam etsin. Tazminat elbette alınır ama önemli olan insanların yeniden ekmeğine kavuşmasıdır. Buradaki işletmenin devam etmesi, çocukların rızkının kesilmemesi bizim kırmızı çizgimiz oldu" diye konuştu.

Sal, Kartallı Kömür İşletmeleri ile yapılan görüşmelerde mevcut çalışanların öncelikli olarak istihdam edilmesi konusunda mutabakata varıldığını, dışarıdan işçi alımına sıcak bakmadıklarını belirterek, "Bu ocakta çalışan 1361 emekçi bizim önceliğimizdir. Burada yıllardır alın teri döken insanların yerine dışarıdan işçi alınmasına izin vermeyeceğiz. Masada bunu açıkça söyledik. Öncelik Soma'nın madencileridir" dedi.

"TÜM HAKLAR DEVLET GÜVENCESİNDE"

Toplantıda işçilerin en çok merak ettiği kıdem ve ihbar tazminatlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Rıza Sal, hiçbir işçinin hak kaybına uğramayacağını söyleyerek, "Kıdem tazminatları, ihbar tazminatları, toplu iş sözleşmesinden doğan bütün haklar, kömür yardımları ve diğer tüm alacaklar devlet güvencesindedir. TKİ tarafından eksiksiz şekilde ödenecek. Hiç kimsenin bu konuda en ufak bir endişesi olmasın" ifadelerini kullandı. Sal, yarın itibarıyla işçilere resmi bildirimlerin yapılacağını, herkesin yasal haklarını alacağını ifade etti.

"İKİ-ÜÇ AYLIK SABIR İSTİYORUZ"

Maden sahasının Kartallı Kömür İşletmeleri'ne devrinin resmi prosedürlerinin tamamlanmasının ardından yeni firmanın hazırlık çalışmalarına başlayacağını belirten Sal, üretimin yeniden başlamasının belirli bir hazırlık süreci gerektirdiğini söyledi.

Rıza Sal, "Şu anda sahada aktif üretim yapılabilecek bir durum yok. Önce sondajlar yapılacak, galeriler hazırlanacak, üretim ayakları oluşturulacak. Bunun için yaklaşık iki ila üç aylık bir süreç gerekiyor. Bu süreyi hep birlikte sabırla geçireceğiz" dedi. Sal, bu süreçte TKİ tarafından sahada güvenlik ve koruma amacıyla nöbetçi ekiplerin görev yapacağını da açıkladı.

"BURAYA YATIRIM YAPACAK GÜÇLÜ BİR FİRMA GELİYOR"

Yeni işletmeci Kartallı Kömür İşletmeleri'nin modern madencilik anlayışıyla önemli yatırımlar yapacağını ifade eden Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 1 No'lu Şube Başkanı Rıza Sal, "Buraya ciddi sermaye koyacak yatırımcı bir firma geliyor. Yer altı üretimine uygun modern sistemler kurulacak. Avustralya'daki madencilik teknolojileri örnek alınarak mekanize üretim planlanıyor. Bu işletmenin yeniden ayağa kalkması için milyarlarca liralık yatırım yapılacak" şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan işçiler de tek taleplerinin yeniden aynı ocakta çalışmak olduğunu dile getirdi. Madenciler, "Biz yıllardır bu ocakta emek verdik. Tek isteğimiz hak kaybı yaşamadan yeniden işimizin başına dönebilmek. Soma'nın kömürünü yine Soma'nın madencisi çıkarsın istiyoruz" diyerek sendikanın yürüttüğü sürece destek verdiklerini ifade etti.

Yeni Anadolu Madencilik'in faaliyetlerini sona erdirmesiyle Soma maden havzasında yeni bir dönem başlarken, yaklaşık 1361 işçinin gözü şimdi Kartallı Kömür İşletmeleri'nin başlatacağı işe alım sürecine çevrildi. Sendika yönetimi, TKİ ve yeni firma ile yapılacak görüşmeler sonucunda işe dönüş takviminin ve yazılı protokolün kısa süre içinde netleşmesini bekliyor.

Kaynak: ANKA