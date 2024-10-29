SOLOTÜRK'ün 29 Ekim Gösterisi İstanbul Semalarında

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Saat 16.00'da başlayan gösteri Maltepe Sahil Parkı üzerinde gerçekleşti. SOLOTÜRK gökyüzünde muhteşem gösteriler sergiledi. Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar sahillere akın etti.

"Bu tarz gösterileri daha çok bekliyoruz"

Gösteriyi izleyen Ahmet Cerrah isimli vatandaş, "Bu gösteriyi İlk kez izledim, çok güzeldi. Daha önce defalarca televizyonda ve sosyal medyada görmüştük canlı izlemek daha güzel. Etkili buldum. Bu tarz gösterileri daha çok bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL