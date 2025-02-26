Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek

Bakan Fidan duyurdu! Yarın tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak
Başsavcılıktan 'İmamoğlu' açıklaması: Belgenin geri alınması dahil tüm tedbirlerin alınması istendi

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama
İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak

5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak
PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız

Öcalan'ın çağrısına uyacaklar mı? Elebaşı Salih Müslim net konuştu

SOLOTÜRK Fethiye'de Prova Uçuşuyla Nefes Kesti

SOLOTÜRK Fethiye'de Prova Uçuşuyla Nefes Kesti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği SOLOTÜRK, Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'i anma töreni öncesinde Fethiye'de gerçekleştirdiği prova uçuşuyla izleyenleri etkiledi. Dikkat çekici manevralar sergileyen ekip, yarınki resmi gösteri öncesinde büyük bir ilgiyle takip edildi.

Tu"rk Hava Kuvvetleri'nin go"z bebegˆi SOLOTU"RK, Fethiye'de du"zenlenecek S¸ehit Yu"zbas¸ı Tayyareci Fethi Bey'i anma to"reni o"ncesinde gerc¸ekles¸tirdigˆi prova uc¸us¸uyla nefesleri kesti.

O"lu"mu"nu"n 111'inci yılında isminin verildigˆi ilc¸ede anılacak olan S¸ehit Yu"zbas¸ı Tayyareci Fethi Bey ic¸in du"zenlenen etkinlikler kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlıgˆı'na bagˆlı SOLOTU"RK ekibi 27 S¸ubat Pers¸embe gu"nu" yapılacak go"steri uc¸us¸u o"ncesinde Fethiye semalarında prova yaptı. Muhtes¸em manevralarıyla izleyenleri etkileyen SOLOTU"RK'u"n prova uc¸us¸u, sahil bandında toplanan vatandas¸lar tarafından bu"yu"k bir ilgiyle takip edildi. Uc¸agˆın havada sergiledigˆi cesur ve etkileyici hareketler izleyenleri etkilerken, bazı anlarda seyirciler heyecandan nefeslerini tuttu. Yarın gerc¸ekles¸ecek resmi go"steri uc¸us¸u o"ncesinde bu"yu"k begˆeni toplayan SOLOTU"RK ekibi, Fethiye semalarında unutulmaz bir s¸ova imza atmaya hazırlanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

ATM'lerde yeni dönem! Kameralar tanımazsa para çekilemeyecek
img

Taraftarları canından bezdiren kurallar değişiyor
img

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Bankacılık işlemlerine büyük değişiklik! Yüzü tespit edilemeyen ATM'den para çekemeyecek

ATM'lerde yeni dönem! Kameralar tanımazsa para çekilemeyecek
SPK listeleri yeniledi: Türkiye kripto varlık piyasasında büyük hareketlilik

SPK listeleri yeniledi: Türkiye kripto varlık piyasasında büyük hareketlilik
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan
İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.