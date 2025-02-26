SOLOTÜRK Fethiye'de Prova Uçuşuyla Nefes Kesti
Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği SOLOTÜRK, Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'i anma töreni öncesinde Fethiye'de gerçekleştirdiği prova uçuşuyla izleyenleri etkiledi. Dikkat çekici manevralar sergileyen ekip, yarınki resmi gösteri öncesinde büyük bir ilgiyle takip edildi.
Tu"rk Hava Kuvvetleri'nin go"z bebegˆi SOLOTU"RK, Fethiye'de du"zenlenecek S¸ehit Yu"zbas¸ı Tayyareci Fethi Bey'i anma to"reni o"ncesinde gerc¸ekles¸tirdigˆi prova uc¸us¸uyla nefesleri kesti.
O"lu"mu"nu"n 111'inci yılında isminin verildigˆi ilc¸ede anılacak olan S¸ehit Yu"zbas¸ı Tayyareci Fethi Bey ic¸in du"zenlenen etkinlikler kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlıgˆı'na bagˆlı SOLOTU"RK ekibi 27 S¸ubat Pers¸embe gu"nu" yapılacak go"steri uc¸us¸u o"ncesinde Fethiye semalarında prova yaptı. Muhtes¸em manevralarıyla izleyenleri etkileyen SOLOTU"RK'u"n prova uc¸us¸u, sahil bandında toplanan vatandas¸lar tarafından bu"yu"k bir ilgiyle takip edildi. Uc¸agˆın havada sergiledigˆi cesur ve etkileyici hareketler izleyenleri etkilerken, bazı anlarda seyirciler heyecandan nefeslerini tuttu. Yarın gerc¸ekles¸ecek resmi go"steri uc¸us¸u o"ncesinde bu"yu"k begˆeni toplayan SOLOTU"RK ekibi, Fethiye semalarında unutulmaz bir s¸ova imza atmaya hazırlanıyor. - MUĞLA