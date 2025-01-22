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SoloTürk, Antalya'da Deniz Üstü Eğitim Uçuşu Gerçekleştirdi

SoloTürk, Antalya'da Deniz Üstü Eğitim Uçuşu Gerçekleştirdi
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Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SoloTürk, Antalya'da Deniz Üstü Eğitim Uçuşu yaptı. İlk uçuş, Antalyalıların büyük ilgisiyle gerçekleşti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SoloTürk Antalya'da deniz üstü eğitim uçuşu geçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SoloTürk, önceki gün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla 22-30 Ocak tarihleri arasında Antalya'da 'Deniz Üstü Eğitim Uçuşu' gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Saat ve detayların paylaşılacağı belirtilen paylaşımın ardından Antalyalılar SoloTürk'ün gösterisini izleyebilmek için beklerken, ilk eğitim uçuşu gerçekleşti. Öğle saatlerinde Antalya semalarında bir anda beliren SoloTürk gösteri ekibine ait 2 adet F-16 uçağı, Konyaaltı Sahili üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. O sırada Konyaaltı'nda bulunan Antalyalılar uçuşu cep telefonları ile kayda aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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