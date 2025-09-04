Haberler

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'de Gösteri Uçuşu Yaptı

Güncelleme:
SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de icra ettiği gösteri uçuşunun görüntülerini yayınladı. SOLOTÜRK, uçuş görüntülerini 'Atam izindeyiz' notuyla paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
