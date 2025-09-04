SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'de Gösteri Uçuşu Yaptı
SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de icra ettiği gösteri uçuşunun görüntülerini yayınladı. SOLOTÜRK, uçuş görüntülerini 'Atam izindeyiz' notuyla paylaştı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel