Sol Parti Borçka İlçe Başkanlığı'ndan "Ekonomik Adalet" Çağrısı

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Sol Parti Borçka İlçe Başkanı Ömer Çatan, ilçe pazarında "Ekmek ve adalet için herkese insanca yaşanabilir gelir" başlıklı bildiri dağıttı. Çatan, "Herkese insanca yaşanabilir bir gelir sağlanmadan adalet mümkün değildir" dedi. Çatan, ekonomik krizin en çok emekçileri etkilediğini vurgulayarak, vergi adaletsizliği ve artan yaşam maliyetlerinin halkı giderek yoksullaştırdığını ifade etti.

Artvin'in Borçka ilçesinde Sol Parti, ilçe merkezi ve semt pazarında "Ekmek ve adalet için herkese insanca yaşanabilir gelir" bildirisi dağıtarak ekonomik kriz, artan yoksulluk ile vergi adaletsizliğine dikkat çekti.

Ekonomik adaletsizliklere, emekçilerin yaşadığı sorunlara ve mevcut vergi politikalarına yönelik eleştirilerde bulunarak toplumsal dayanışma çağrısı yapan Sol Parti Borçka İlçe Başkanı Ömer Çatan, şunları söyledi:

"Eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı; emek, adalet ve insanca bir yaşam için birlikte mücadele etmeye, emeğin Türkiye'sini birlikte kurmaya çağırıyoruz. Servet vergisi olmadan vergide adalet olmaz. Dolaylı vergilerle emekçilerin cebine el uzatan bu düzene son vermeliyiz. Kaynakların faize, silaha ve yandaş teşviklerine akmasına son verilsin. Ülkenin kaynakları eğitime, sağlığa ve istihdama aktarılsın. Eğitim, sağlık ve çocuk bakımı gibi temel hizmetler eşit, nitelikli ve parasız olmalıdır. İşten çıkarma yasaklanmalı; çalışma süresi, ücret kaybı olmadan düşürülmeli ve yeni istihdam yaratılmalıdır. Grev yasakları ve sendikal engellerle emekçilerin eli kolu bağlanıyor. Örgütlenmenin önündeki tüm engeller kaldırılmalı, grev yasakları sona erdirilmelidir."

"Hiç kimse yoksulluğa ve çaresizliğe mahküm bırakılmamalı"

Çatan, temel tüketim ve barınma alanlarındaki fiyat artışlarına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Elektrik, su, doğal gaz ve internet zamları sınırlandırılmalı; kiralar denetim altına alınmalıdır. Temel gıdada KDV yüzde 1'i geçmemelidir. Geliri olmayan herkese asgari ücretin yarısı kadar yurttaşlık hakkı geri verilmelidir. Hiç kimse yoksulluğa ve çaresizliğe mahküm bırakılmamalıdır. Kredi ve kart faizlerine üst sınır getirilmelidir. İki milyondan fazla yurttaşımızın borçları yeniden yapılandırılmalı, faizler tamamen silinmelidir."