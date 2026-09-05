AYSO seçimlerinde Mavi Liste'ye Söke'den Yüksel Kavas desteği

Aydın Sanayi Odası (AYSO) seçimlerinde mevcut başkan Gökhan Maraş'ın Mavi Liste'sinde adaylar belli olurken, Söke iş dünyasının tanınan isimlerinden olan Yüksel Kavas da listede yer aldı.

Aydın Sanayi Odası'nda (AYSO) yaklaşan seçimler öncesinde mevcut başkan ve başkan adayı Gökhan Maraş'ın yeni dönem için oluşturduğu liste de şekillenmeye devam ediyor. Söke iş dünyasının temsilcilerinden olan Yüksel Kavas da seçimlerde Maraş'ın Mavi Liste'sinden aday oldu. Maraş'ın yeni dönem adaylığını açıkladığı lansman toplantısına katılan Kavas, toplantıda AYSO Başkanı Gökhan Maraş ve AYSO Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü ile bir araya geldi. Kavas, toplantıda Maraş ve Gözlüklü ile fotoğraf çektirdi. AYSO seçimlerinde Kavas'ın, "Et, Süt, Su Ürünleri, Şekerli Maddeler ve Alkollü-Alkolsüz İçecekler" sektörüyle ilgili komitede Mavi Liste'den aday olarak yer alacağı öğrenildi. Kavas'ın Maraş'ın listesinde yer alması, Söke'deki iş dünyasında da dikkat çekerken AYSO seçimlerinde Mavi Liste ile yarışacak ekipte Söke'den bir sanayici daha yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı