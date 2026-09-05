Haberler

AYSO seçimlerinde Mavi Liste'ye Söke'den Yüksel Kavas desteği

AYSO seçimlerinde Mavi Liste'ye Söke'den Yüksel Kavas desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Sanayi Odası (AYSO) seçimleri öncesinde mevcut başkan Gökhan Maraş'ın Mavi Liste'sinde Söke iş dünyasının tanınan isimlerinden Yüksel Kavas da yer aldı. Kavas, 'Et, Süt, Su Ürünleri, Şekerli Maddeler ve Alkollü-Alkolsüz İçecekler' komitesinde aday gösterildi. Maraş'ın lansman toplantısına katılan Kavas, AYSO Başkanı Maraş ve Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü ile bir araya gelerek destek mesajı verdi.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) seçimlerinde mevcut başkan Gökhan Maraş'ın Mavi Liste'sinde adaylar belli olurken, Söke iş dünyasının tanınan isimlerinden olan Yüksel Kavas da listede yer aldı.

Aydın Sanayi Odası'nda (AYSO) yaklaşan seçimler öncesinde mevcut başkan ve başkan adayı Gökhan Maraş'ın yeni dönem için oluşturduğu liste de şekillenmeye devam ediyor. Söke iş dünyasının temsilcilerinden olan Yüksel Kavas da seçimlerde Maraş'ın Mavi Liste'sinden aday oldu. Maraş'ın yeni dönem adaylığını açıkladığı lansman toplantısına katılan Kavas, toplantıda AYSO Başkanı Gökhan Maraş ve AYSO Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü ile bir araya geldi. Kavas, toplantıda Maraş ve Gözlüklü ile fotoğraf çektirdi. AYSO seçimlerinde Kavas'ın, "Et, Süt, Su Ürünleri, Şekerli Maddeler ve Alkollü-Alkolsüz İçecekler" sektörüyle ilgili komitede Mavi Liste'den aday olarak yer alacağı öğrenildi. Kavas'ın Maraş'ın listesinde yer alması, Söke'deki iş dünyasında da dikkat çekerken AYSO seçimlerinde Mavi Liste ile yarışacak ekipte Söke'den bir sanayici daha yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi ertelendi
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Başkent güne operasyonla uyandı! Çok sayıda adrese baskın

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı

Mide bulandıran iddia bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Meydan dayağı attılar
Panodaki afişi sprey boya ile kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç

Panodaki afişi kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç
Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama
Kenyalı Stella iki Türk lezzetine hayran kaldı

Kenyalı Stella iki Türk lezzetine hayran kaldı
Geçen yıl 130 bindi, şimdi 150 bin TL! Talip olan yok

Geçen yıl 130 bindi, şimdi maaşlar 150 bin TL! Talip olan yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun

Maç bitti, ortalık karıştı: Yazıklar olsun