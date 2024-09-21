Üye Girişi
Haberler

Söke Pamuğu Hasadı Başladı: AB Tescilli Üretim Alanları İncelendi

Söke Pamuğu Hasadı Başladı: AB Tescilli Üretim Alanları İncelendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde AB Tescilli Coğrafi İşaret alan Söke Pamuğu'nda makinalı hasat sürerken, Tarım ve Orman yetkilileri üreticilerle bilgi alışverişinde bulundu. Hasat sonrası TARİŞ Pamuk Birliği tesislerinde detaylı incelemelerde bulunuldu.

Aydın'ın Söke ilçesinde kısa zaman önce AB Tescilli Coğrafi İşaret alan Söke Pamuğu'nda hasat sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak ve Tarım ve Orman Aydın İl Müdürü İbrahim Altıntaş 2024 yılı ÇKS kayıtlarına göre Aydın'ın pamuk ekili 571 bin dekarlık alanında 319 bin dekarlık alan ile önemli bir üretim alanına sahip Söke ilçesinde yakın zamanda AB Tescilli Coğrafi İşaret almış olan Söke Pamuğu'nun üreticiler tarafından başlanan makinalı hasadına katılarak, hasatla birlikte oluşmaya başlayan pamuk piyasası ve pamuk üretimi hakkında üreticilerle karşılıklı bilgi alışverişi yaparak bereketli bir sezon olması temennisinde bulundu.

Söke Pamuğu hasadı sonrası Daire Başkanı Toprak ve İl Müdürü Altıntaş Söke TARİŞ Pamuk Birliği'nin Güllübahçe Mahallesi'nde bulunan Sawgın tesislerinde incelemelerde bulundu. Pamuk depolarında yapılan tartım, nem ölçme, randıman belirleme ile eski ve yeni sistem çırçırlama metodu hakkında TARİŞ Pamuk Birliği Müdürü Dilek Çoşkun tarafından bilgilendirilmelerde bulunuldu.

Söke Pamuğu hasadında ve sonrasındaki TARİŞ Pamuk Birliği'nin Güllübahçe Mahallesindeki tesislerinde gerçekleştirilen ziyarette Daire Başkanı Toprak'a ve İl Müdürü Altıntaş'a Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Ziraat Odası Meclis Başkanı ve aynı zamanda Güllübahçe Mahalle Muhtarı olan Yusuf Çam, İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu ile Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Ekonomi Güncel Yerel Tariş Tarım Söke

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

 Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı

Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı
Zincir markette skandal görüntüler! Ekmek almaya gelenler, kusmamak için kendilerini zor tuttu

Ekmek almaya gelenler, kusmamak için kendilerini zor tuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Demir neden yok, cezalı mı? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Yusuf Demir neden oynamıyor? Hakim Ziyech neden yok, cezalı mı? Derbi (GS-FB) maçında Hakim Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Eylül GS-FB derbi maçı var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports Canlı İzle! Galatasaray- Fenerbahçe derbisi canlı yayın! 21 Eylül derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) 21 Eylül canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS-FB derbi maçı nereden izlenir? DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? Metin Arolat neden hayatını kaybetti? Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });