Söke'deki Sulak Alanlar Tehlikede: Moloz ve Atıklarla Dolu

Söke'deki Sulak Alanlar Tehlikede: Moloz ve Atıklarla Dolu
Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan sulak alanlar, dökülen moloz ve çöplerle dolarken, bu durum yaban hayatını ve çevre sağlığını tehdit ediyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yetkilileri, atıkların özellikle su kaynaklarına zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan sulak alanlar dökülen moloz ve çöplerle doldurulurken, bu durum yaban hayatını ve çevre sağlığını tehdit ediyor.

Söke'ye bağlı Argavlı'nın hemen altında bulunan sulak alanlar bölgenin biyolojik çeşitliliğine hayat veren, sucul canlılar başta olmak üzere, kuşlar ve memeliler için önemli bir doğa alanı durumundaydı. Kuraklığın etkisiyle bu yıl kuruyan sulak alanlar kış mevsiminin girmesiyle birlikte yağan yağmurlarla tekrar dolmaya başlarken, Argavlı'nın sulak alanları molozlarla, atıklarla, çöplerle büyük bir hızla dolduruluyor.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, birçok canlının yaşadığı sazlıkların üzerine dökülen moloz ve çöplerin doğayı kirlettiğini ve canlı hayatını olumsuz etkilediğini ifade ederek, "En büyük su alanının yarısı dökülen atıklarla dolmuş vaziyette. Burada her türlü atığı görmek mümkün. Bunlar sadece inşaat molozları değil, farklı işletmelere ait insana, hayvana ve bitkiye zarar veren atıklarda mevcut. Bazı atıkların ne olduğu belli değil. Bunlar yağmurlarla birlikte yeraltı sularına da karışacak.Bölgede geleneksel bir şekilde hayvancılık yapanlarda sıkıntılı durumda. Hayvanlarını otlatacak yer kalmadığını söylüyorlar. Burada ekosistem çökmüş durumda. Uyarıcı tabela olsa da kamyonlarca atık sulak alana vahşi çöp alanı gibi dökülmeye devam ediyor. Dökülen atıkların ne olduğunu bilen yok. Bu atıkların çevreye, insanlara, bölgenin biyoçeşitliliğine ne gibi zarar vereceği konusunda bir araştırma da yok. Bu bölgede yıllardır bir sulak alan ekosistemi oluşmuş aslında bunun bozulmaması lazım. Sulak Alanlar Yönetmeliği'ne göre; bu tip sulak alanlar diğer sulak alanlar kategorisinde olup, korunan alanlardaki gibi yönetmelik hükümleri uygulanması gerekir. Argavlı sulak alanında yaptığımız incelemeler sırasında suların çekilmesiyle birlikte bir sütun tanburunun çıktığı görüldü. Bu konuda Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne de bilgi verilecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
