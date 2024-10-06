Üye Girişi
Haberler

Söke'de Zeytin Üreticilerini Koruma Çalışmaları

Söke'de Zeytin Üreticilerini Koruma Çalışmaları
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin sineği tuzak kontrolleri ile zeytin üreticilerini koruma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, zeytin bahçelerinde tuzakları inceleyerek çiftçilere bilgi veriyor.

Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki zeytin üreticilerini korumak amacıyla zeytin sineği tuzak kontrollerini sürdürüyor. Ekipler, zeytin bahçelerinde kurulan tuzakları dikkatle inceleyerek, sinek popülasyonunu izleyerek çiftçilere bilgi verdi.

Zeytin sineği, zeytin ağaçlarına ciddi zarar veren bir zararlı olarak biliniyor ve bu nedenle erken müdahale büyük önem taşıyor. Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hem zeytin üretiminin korunması hem de kaliteli zeytin elde edilmesi açısından zeytin bahçelerinde kurulan zeytin sineği tuzakları inceledi. Yetkililer, çiftçilerin tuzakları düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulundu. Zeytin hasadının daha verimli ve sağlıklı olmasının hedeflendiği çalışmalar kapsamında bölgedeki zeytin üreticileri de ekiplerin yaptığı yaptığı çalışmaları memnuniyetle karşılayarak teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çiftçilik Ekonomi Güncel Zeytin Yerel Tuzak Tarım

Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu

Kimseyle tek kelime etmeyen cani fırına uğrayıp bu soruyu yöneltmiş

 Edirnekapı Surları'ndaki vahşetin ardından yüzlerce kadın sokağa indi

Surlardaki vahşetin ardından yüzlerce kadın soluğu sokaklarda aldı

 İsrail'den Lübnan'a yeni hava saldırısı

İsrail'den dünyanın gözü önünde yeni katliam! Ağır bombardıman başladı
İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu

Sedat Peker'e aylar sonra paylaşım yaptıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title