Söke'de Ramazan Ayı İçin Gıda Denetimleri Artıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde Ramazan ayı ile birlikte gıda denetimleri de hız kazandı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ilçe genelinde gıda denetimleri gerçekleştirildi. Ramazan ayı sebebiyle hız kazanan denetimler kapsamında ilçedeki marketler, gıda üretim ve satış yerleri başta olmak üzere bir çok işletme denetlendi. Hijyen kuralları, belge ve evrak kontrolü, fiyat etiketleri, ürünlerin saklama şartları gibi birçok konuya dikkat eden ekipler, aynı zamanda uyulması gereken kurallar konularında da işletme yetkililerini bilgilendirdi. Yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle de hazırlıklarını sürdüren şekerleme üretim firmalarını da kontrol eden ekipler, denetimlerin artarak süreceğine dikkat çekti. - AYDIN