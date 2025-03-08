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Söke'de Ramazan Ayı İçin Gıda Denetimleri Artıyor

Söke'de Ramazan Ayı İçin Gıda Denetimleri Artıyor
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Aydın'ın Söke ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimlerinin sayısı artırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde marketler ve gıda üretim yerleri kontrol edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde Ramazan ayı ile birlikte gıda denetimleri de hız kazandı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ilçe genelinde gıda denetimleri gerçekleştirildi. Ramazan ayı sebebiyle hız kazanan denetimler kapsamında ilçedeki marketler, gıda üretim ve satış yerleri başta olmak üzere bir çok işletme denetlendi. Hijyen kuralları, belge ve evrak kontrolü, fiyat etiketleri, ürünlerin saklama şartları gibi birçok konuya dikkat eden ekipler, aynı zamanda uyulması gereken kurallar konularında da işletme yetkililerini bilgilendirdi. Yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle de hazırlıklarını sürdüren şekerleme üretim firmalarını da kontrol eden ekipler, denetimlerin artarak süreceğine dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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