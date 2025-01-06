Söke'de Organik Tarım Desteği İçin Üreticilere Çağrı

Aydın'ın Söke ilçesinde organik tarım desteğinden yararlanmak isteyen üreticilere çağrı yapan Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe müdürlüğüne müracaat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da üreticilere verilen desteklere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede organik tarım desteği için de başvurular devam ederken, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de üreticilere çağrıda bulundu. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek, organik ve iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve üretim maliyetlerini azaltmak hedefiyle verilen destek için başvuruların 28 Şubat 2025 tarihine kadar devam ettiğini hatırlatan Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı çağrı ile destekten yararlanmak isteyen üreticilerin ilçe müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini belirtti. Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "2024 yılı organik tarım desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin 28 Şubat 2025 tarihine kadar ilçe müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN